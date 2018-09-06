СМИ: Родственница отравленных в Солсбери Скрипалей прокомментировала новые обвинения Лондона

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском Солсбери, Виктория Скрипаль прокомментировала заявление властей Британии о подозреваемых по делу об отравлении.

Как она отметила в интервью «Известиям», она не верит обвинениям Лондона в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Она также предполагает, что их фотографии могут оказаться подделкой.

«Доверять фотографии нельзя. Нам предлагают поверить на слово, но на слово мы поверить не можем, потому что нас не раз уже в этом деле обманывали. Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе», — рассказала она.

Она также отметила, что внешность людей на опубликованных Британией снимках очень типична и россиян с такими внешними данными в России очень много.

«Мужчина с усами очень напоминает каждого третьего в России. Сейчас все ходят с бородой и с усами. Фотографии опубликовали, но сразу сказали, что имена вымышленные», — добавила она.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

В МИД России заявили, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.