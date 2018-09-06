Климкин прокомментировал заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Расследование Великобританией дела Скрипалей обнаружило то, что и должно было обнаружить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями... и будем поддерживать их борьбу и дальше!» — написал он.
Розслідування 🇬🇧 справи #Skripal виявило те, що і мало виявити. Ми завжди були солідарними з нашими британськими друзями і партнерами у протидії гібридним методам Росії і будемо підтримувати їх боротьбу і надалі!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 сентября 2018 г.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей.
5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
В МИД России заявили, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.