Климкин прокомментировал заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление властей Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Расследование Великобританией дела Скрипалей обнаружило то, что и должно было обнаружить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями... и будем поддерживать их борьбу и дальше!» — написал он.

Розслідування 🇬🇧 справи #Skripal виявило те, що і мало виявити. Ми завжди були солідарними з нашими британськими друзями і партнерами у протидії гібридним методам Росії і будемо підтримувати їх боротьбу і надалі! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 сентября 2018 г.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

В МИД России заявили, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.