Франция, ФРГ, США и Канада согласились с выводами Британии по делу Скрипалей

Франция, Германия, США и Канада разделяют выводы Великобритании о том, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери были сотрудниками российской военной разведки.

«Мы полностью доверяем оценке Соединённого Королевства, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и эта операция, скорее всего, была одобрена на высоком правительственном уровне», — говорится в совместном заявлении, распространённом пресс-службой правительства ФРГ.

Западные страны приветствовали прогресс, достигнутый в расследовании, а также высоко оценили работу британской полиции.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ.

В Кремле отвергли все обвинения в причастности к событиям в Солсбери.