Мэй заявила, что подозреваемые по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала сообщения о двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Мэй заявила, что подозреваемые по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ
  • Reuters

«Мы планируем официально выдвинуть обвинения против этих двух лиц... И сегодня я могу заявить, что на основе разведданных правительство Великобритании заключило, что эти двое мужчин, названные полицией, являются офицерами российской спецслужбы ГРУ», — сказала Мэй.

По её словам, решение о спецоперации в Солсбери, скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России».

Мэй отметила, что только у России есть технические средства, возможности и мотивы для использования нервно-паралитического вещества.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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