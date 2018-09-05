Мэй заявила, что подозреваемые по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала сообщения о двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Мы планируем официально выдвинуть обвинения против этих двух лиц... И сегодня я могу заявить, что на основе разведданных правительство Великобритании заключило, что эти двое мужчин, названные полицией, являются офицерами российской спецслужбы ГРУ», — сказала Мэй.

По её словам, решение о спецоперации в Солсбери, скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России».

Мэй отметила, что только у России есть технические средства, возможности и мотивы для использования нервно-паралитического вещества.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.