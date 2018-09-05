В Госдуме отреагировали на оглашение имён подозреваемых по делу Скрипалей

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Реакция здесь очень простая — всё должно быть сделано в рамках закона и международного права. Мы каждый раз предлагали свою помощь в разбирательстве этого инцидента — получаем отказы. На основании чего это делается? Непонятно, что это за очередной акт этого затянувшегося спектакля», — отметил Чепа.

Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Как передаёт Sky News, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.