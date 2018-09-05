В Госдуме отреагировали на оглашение имён подозреваемых по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В Госдуме отреагировали на оглашение имён подозреваемых по делу Скрипалей
  • Reuters

«Реакция здесь очень простая — всё должно быть сделано в рамках закона и международного права. Мы каждый раз предлагали свою помощь в разбирательстве этого инцидента — получаем отказы. На основании чего это делается? Непонятно, что это за очередной акт этого затянувшегося спектакля», — отметил Чепа.

Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Как передаёт Sky News, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить