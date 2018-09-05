Эксперт прокомментировал заявление Британии о подозреваемых по делу Скрипалей

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

«В своё время интерес европейской общественности к наличию и отсутствию доказательств по делу Скрипалей был потерян. Всем было куда интереснее, как они накажут Россию, вину которой признавали априори. Сейчас имеет смысл вернуться к теме доказательств… Если сейчас никто не даст отпор британцам, то они и американцы так и будут разыгрывать тему Скрипалей, как шарик для пинг-понга», — сказал он.

Эксперт отметил, что подобное развитие событий может привести к новому витку санкций в отношении России.

«Это грозит новыми санкциями, санкциями имени Скрипаля 2.0. Только британцы особо санкции применять не могут, у них для этого экономика слабовата. Но они могут должным образом отработать эту историю, расписать биографию этих двух российских граждан и этот готовый информационный продукт предоставить американцам. Американцы сделают вид, что поверили британскому расследованию, и введут новый пакет санкций. Такое вполне может быть, это командная игра», — заявил он.

Ранее в Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.