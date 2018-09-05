В Совфеде прокомментировали публикацию имён подозреваемых по делу Скрипалей

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал в беседе с RT публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

«Это уже просто смешно становится. Повторяю, какие бы имена ни назывались, российская сторона к этому инциденту не имеет отношения. Пусть это будет на совести наших коллег из Лондона. Основанное на лжи, совершенно необоснованное обвинение», — отметил Серебренников.

Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.