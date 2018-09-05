В Совфеде прокомментировали публикацию имён подозреваемых по делу Скрипалей
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«Это уже просто смешно становится. Повторяю, какие бы имена ни назывались, российская сторона к этому инциденту не имеет отношения. Пусть это будет на совести наших коллег из Лондона. Основанное на лжи, совершенно необоснованное обвинение», — отметил Серебренников.
Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.