В Совфеде прокомментировали публикацию имён подозреваемых по делу Скрипалей

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Оксана Соломатина
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал в беседе с RT публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.
В Совфеде прокомментировали публикацию имён подозреваемых по делу Скрипалей
  • © РИА Новости

«Это уже просто смешно становится. Повторяю, какие бы имена ни назывались, российская сторона к этому инциденту не имеет отношения. Пусть это будет на совести наших коллег из Лондона. Основанное на лжи, совершенно необоснованное обвинение», — отметил Серебренников.

Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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