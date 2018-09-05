Шульгин прокомментировал новый доклад ОЗХО об отравлении в Эймсбери

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в разговоре с RT прокомментировал опубликованный Организацией по запрещению химического оружия доклад об инциденте в британском Эймсбери.
Шульгин прокомментировал новый доклад ОЗХО об отравлении в Эймсбери
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  • globallookpress.com

«Следует, однако, подчеркнуть, что в докладе ничего не говорится о стране происхождения нервно-паралитического вещества. Не звучит название «Новичок», которое запустили в оборот британцы. Нет также и квалификации... вещества в качестве боевого. Но всё это, однако, не помешало британцам, как это уже повелось, представить доклад в нужной для себя интерпретации», — заявил Шульгин.

По его словам, цель Великобритании — связать результаты национального расследования с авторитетом ОЗХО. 

«Условно говоря, они хотят заполучить штемпель ОЗХО как своего рода знак качества», — добавил Шульгин.

По его словам, вызывает сожаление, что технический секретариат организации «вольно или невольно оказался вовлечён в эти недостойные политические игры, затеянные британцами».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый отчёт ОЗХО об отравлении в Эймсбери.

По его словам, новые выводы ОЗХО об отравлении Дон Стёрджесс и Чарли Роули в Эймсбери — это попытка «взбудоражить общественное мнение на пустом месте».

4 сентября ОЗХО опубликовала доклад, в котором сообщается, что пострадавшие в Эймсбери граждане Великобритании Дон Стёрджесс и Чарли Роули были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

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