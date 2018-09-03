В Совфеде призвали проверить информацию об иностранном финансировании «Медузы»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России, Олег Морозов в беседе с RT призвал дать экспертную оценку и принять соответствующее решение относительно внесения «Медузы» в реестр. иноагентов.

«Понятно, что есть определённые критерии, которые с некоторых пор распространяются и на средства массовой информации. Здесь нужно дать экспертную оценку и на её основании в соответствии с законодательством принимать решение. Это принцип, когда не бывает чистых и нечистых, хороших и плохих. Также работает принцип «закон есть закон». Если это подпадает под соответствующие принципы закона, значит, он должен работать. Прокуратура и Министерство юстиции должны проверить информацию и сделать необходимые представления», — отметил Морозов.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.