В Совфеде призвали проверить информацию об иностранном финансировании «Медузы»
- РИА Новости
«Понятно, что есть определённые критерии, которые с некоторых пор распространяются и на средства массовой информации. Здесь нужно дать экспертную оценку и на её основании в соответствии с законодательством принимать решение. Это принцип, когда не бывает чистых и нечистых, хороших и плохих. Также работает принцип «закон есть закон». Если это подпадает под соответствующие принципы закона, значит, он должен работать. Прокуратура и Министерство юстиции должны проверить информацию и сделать необходимые представления», — отметил Морозов.
Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».
В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.