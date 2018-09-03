В Совфеде призвали проверить информацию об иностранном финансировании «Медузы»

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Анна Лушникова, Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России, Олег Морозов в беседе с RT призвал дать экспертную оценку и принять соответствующее решение относительно внесения «Медузы» в реестр. иноагентов.
В Совфеде призвали проверить информацию об иностранном финансировании «Медузы»
  • РИА Новости

«Понятно, что есть определённые критерии, которые с некоторых пор распространяются и на средства массовой информации. Здесь нужно дать экспертную оценку и на её основании в соответствии с законодательством принимать решение. Это принцип, когда не бывает чистых и нечистых, хороших и плохих. Также работает принцип «закон есть закон». Если это подпадает под соответствующие принципы закона, значит, он должен работать. Прокуратура и Министерство юстиции должны проверить информацию и сделать необходимые представления», — отметил Морозов.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.

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