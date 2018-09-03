Главы МИД Ирана и Сирии проведут переговоры в Дамаске 3 сентября

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 3 сентября, прибыл с визитом в Дамаск для встречи с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
Главы МИД Ирана и Сирии проведут переговоры в Дамаске 3 сентября
  • globallookpress.com
  • © Michael Brochstein

«Мохаммад Джавад Зариф во главе политической делегации прибыл в Дамаск по официальному приглашению министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема для переговоров и консультаций со своим коллегой», — цитирует сообщения РИА Новости.

При этом отмечается, что глава МИД Ирана также встретится с президентом САР Башаром Асадом и сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.

Ранее сообщалось, что президенты России, Турции и Ирана в ходе саммита в Тегеране 7 сентября намерены обсудить все аспекты сирийского урегулирования, а также провокации с использованием химического оружия. 

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