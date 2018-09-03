Главы МИД Ирана и Сирии проведут переговоры в Дамаске 3 сентября
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«Мохаммад Джавад Зариф во главе политической делегации прибыл в Дамаск по официальному приглашению министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема для переговоров и консультаций со своим коллегой», — цитирует сообщения РИА Новости.
При этом отмечается, что глава МИД Ирана также встретится с президентом САР Башаром Асадом и сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.
Ранее сообщалось, что президенты России, Турции и Ирана в ходе саммита в Тегеране 7 сентября намерены обсудить все аспекты сирийского урегулирования, а также провокации с использованием химического оружия.