Глава МИД Сирии рассказал об отношениях Дамаска и Вашингтона

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT рассказал о напряжённости, существующей в отношениях Дамаска и Вашингтона.

В ходе беседы Муаллем опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что сирийские и американские делегации проводят «секретные встречи».

«Во-первых, нет никаких секретных встреч, поскольку в этой связи сам по себе возникает вопрос: какая нам от этого польза? Разве эта администрация заслуживает доверия? Разве она выполняет свои обязательства по заключённым с ней соглашениям? Категорически нет!» — объяснил он.

По словам дипломата, Вашингтон «посвятил себя службе интересам Израиля» и проводит в ближневосточном регионе политику, продиктованную Тель-Авивом.

При этом он рассказал о враждебности США по отношению к Сирии.

«Американская администрация без всяких встреч и контактов продемонстрировала откровенную враждебность к Сирии ещё в 2011 году, когда начался сирийский кризис, который продолжается до сих пор. Она до сих пор поддерживает ИГ*, она снабдила оружием «Джабхат ан-Нусру»**, — добавил он.

Дипломат также исключил проведение каких-либо переговоров между двумя странами, в том числе через посредников.

Ранее Муаллем заявил, что Сирия единогласно со своими союзниками считает необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным способом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.