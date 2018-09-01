Глава МИД Сирии отметил значимость взаимопонимания между Россией и Турцией

Взаимопонимание между Россией и Турцией по Сирии крайне важно, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем в интервью RT.

«Что касается переговоров с турецкой стороной (между Россией и Турцией. — RT), то они продолжаются и увенчаются трёхсторонним саммитом, который состоится 7 сентября в Тегеране», — сказал он.

При этом сирийский министр призвал дождаться итогов этого саммита.

«Подождём итогов. Несомненно, взаимопонимание между Россией и Турцией очень важно. Мы не стремимся к конфронтации с Турцией», — добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ведёт совместную работу с Россией и Ираном, чтобы предотвратить катастрофу в Идлибе.

Президент России Владимир Путин встретится с Эрдоганом 7 сентября, лидеры проведут переговоры в Тегеране во время саммита по Сирии.