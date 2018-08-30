Эрдоган: Турция работает с Россией и Ираном с целью предотвращения катастрофы в Идлибе
- Reuters
«Мы проводим совместную работу с россиянами и иранцами, чтобы в Идлибе не было такой же катастрофы, как в Алеппо», — цитирует Эрдогана Haberler.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также с сирийским правительством и представителями оппозиции.
Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призвала западных партнёров «не играть с огнём» в сирийском Идлибе, где, по данным Минобороны, готовится провокация с использованием химического оружия.