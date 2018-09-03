Ушаков рассказал о темах саммита России, Турции и Ирана в Тегеране
«В том числе и эта тема, все аспекты сирийского урегулирования и отягчающие моменты будут обсуждаться», — приводит газета «Известия» ответ Ушакова на вопрос, будет ли в повестке тема провокаций с химическим оружием.
По его словам, помимо трёхсторонних переговоров российский лидер Владимир Путин проведёт отдельные встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Таийпом Эрдоганом и Хасаном Рухани.
Ранее стало известно, что Путин встретится с Эрдоганом 7 сентября, лидеры проведут переговоры в Тегеране во время саммита по Сирии.