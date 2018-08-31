Эксперт прокомментировал обвинения Госдепа США в адрес России по ситуации в Азовском море

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.

«США решили вмешаться в ситуацию в Азовском море, потому что Украина терпит большие убытки и Штаты её защищают. Ситуация совершенно понятна. США никогда не думали соблюдать никакие права, кроме своих. Очевидно, что когда они в своём заявлении говорят о нарушении правил судоходства в Азовском море, но не говорят, что стало этому причиной, то они уже лукавят и лицемерят. Россия не нарушает международных прав», — считает Брутер.

По его мнению, данную ситуацию можно расценивать как провокацию в адрес России.

«Украина задержала российское судно, не имея на это никаких причин, и продолжает удерживать часть людей под арестом (рыболовецкое судно «Норд». — RT). Это очень серьёзное нарушение, которое и было сделано для того, чтобы спровоцировать Россию на какие-то действия. Но она на провокации не поддалась и сделала ситуацию такой, которая не выгодна Украине и её спонсорам, не нарушив при этом ни международного права, ни своих обязательств», — заключил он.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявление Госдепа по поводу ситуации в Азовском море, призвав Вашингтон «прекратить вступаться за бесчинствующих» подопечных в регионе.