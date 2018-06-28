Небензя выразил надежду, что за встречей Путина и Трампа последует более интенсивный диалог

Российская сторона надеется, что после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последует интенсивный диалог на других уровнях. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы надеемся, что в определённой мере это только начало. За ним должен последовать гораздо более интенсивный диалог, не только на уровне президентов», — сказал Небензя в ходе брифинга.

Он также выразил надежду, что диалог между странами будет пусть даже медленно, но улучшаться.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки.

Лидеры обсудят отношения между двумя странами и вопросы национальной безопасности.