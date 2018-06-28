«Долгожданная встреча для всего мира»: Небензя о саммите Россия — США в Хельсинки

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RT
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провёл пресс-конференцию по итогам председательства в Совбезе организации. В хоте ответов на вопросы журналистов он назвал грядущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки «долгожданной для всего мира». Помимо этого постпред предположил, что лидеры обсудят на саммите вопросы Сирии, Ближнего Востока в целом, СВПД, а также Украины. RT вёл прямую трансляцию.

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