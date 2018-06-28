Стали известны дата и место встречи Путина и Трампа

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RT
Стали известны дата и место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля, переговоры двух президентов пройдут 16 июля в Хельсинки.
Стали известны дата и место встречи Путина и Трампа
  • ©Steffen Kugler
  • globallookpress.com

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — подчёркивается в сообщении

Ранее вице-президент США Майк Пенс отметил, что Трамп и Путин на встрече могут обсудить экономические отношения.

27 июня в Кремле заявили о достижении договорённости относительно встречи глав государств. 

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