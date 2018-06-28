Стали известны дата и место встречи Путина и Трампа

Стали известны дата и место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля, переговоры двух президентов пройдут 16 июля в Хельсинки.

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«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — подчёркивается в сообщении. Ранее вице-президент США Майк Пенс отметил, что Трамп и Путин на встрече могут обсудить экономические отношения. 27 июня в Кремле заявили о достижении договорённости относительно встречи глав государств.