Пенс рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

Вице-президент США Майк Пенс полагает, что американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин могут в ходе предстоящей встречи обсудить экономические отношения.

«Президент намерен обсудить широкий спектр вопросов, которые необходимо решать», — цитирует его Bloomberg.

По словам Пенса, Трамп также может затронуть тему «российского вмешательства» в американские выборы, ситуацию на Украине и в Сирии.

Ранее стало известно, что договорённость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута, дата саммита будет объявлена в четверг, 28 июня.

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН отметил, что России выгоднее провести встречу с американским президентом по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.