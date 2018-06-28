Пенс рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа
«Президент намерен обсудить широкий спектр вопросов, которые необходимо решать», — цитирует его Bloomberg.
По словам Пенса, Трамп также может затронуть тему «российского вмешательства» в американские выборы, ситуацию на Украине и в Сирии.
Ранее стало известно, что договорённость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута, дата саммита будет объявлена в четверг, 28 июня.
Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН отметил, что России выгоднее провести встречу с американским президентом по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.