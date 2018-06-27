Достигнута договорённость о дате и месте встречи Путина и Трампа

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Договорённость о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута, дата саммита будет объявлена в четверг, 28 июня, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Достигнута договорённость о дате и месте встречи Путина и Трампа
  • РИА Новости

«Этот вопрос между нашими сторонами обсуждается довольно-таки давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договорённость о проведении саммита, даже договорённость о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что «выбрано очень удобное место» для обеих сторон.

«Это третья сторона», — уточнил Ушаков.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном продолжалась два часа.

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