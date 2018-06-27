Достигнута договорённость о дате и месте встречи Путина и Трампа
- РИА Новости
«Этот вопрос между нашими сторонами обсуждается довольно-таки давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договорённость о проведении саммита, даже договорённость о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что «выбрано очень удобное место» для обеих сторон.
«Это третья сторона», — уточнил Ушаков.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном продолжалась два часа.