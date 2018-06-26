В Финляндии заявили о готовности предложить свои услуги для встречи Трампа и Путина

Финляндия готова предложить услуги для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, если к ней по этому поводу обратятся. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера Саули Ниинистё.

«Финляндия всегда готова предложить хороший сервис, если о нём попросят», — говорится в сообщении в Twitter.

There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) 26 июня 2018 г.

При этом в пресс-службе добавили, что не намерены комментировать возможность проведения встречи президентов России и США на своей территории.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Путина и Трампа может состояться в столице Финляндии Хельсинки.

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН отметил, что России выгоднее провести встречу с американским президентом по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.