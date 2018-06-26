СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в столице Финляндии Хельсинки.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, этот город в качестве места встречи рассматривает американская администрация.

Отмечается, что данное место может устроить Путина как «нейтральная территория», которая достаточно близка к России, чтобы российский лидер мог вернуться в Москву на финал ЧМ-2018 по футболу 15 июля.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.