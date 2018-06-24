СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Трампа в Вене

Австрийские власти готовятся к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене, сообщает газета Kronen Zeitung.

По информации издания, в течение нескольких дней американские и российские дипломаты находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи.

Сообщается, что туда также прибывают специалисты по безопасности двух стран.

Комментируя данные сообщения в беседе с РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «пока не готовы предоставить информацию» и сообщат о ней «по мере готовности».

Ранее он сообщил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора допустили, что Вена может стать местом проведения их встречи.