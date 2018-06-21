Эксперт прокомментировал сообщения об обеспокоенности Лондона из-за возможной встречи Путина и Трампа

Короткая ссылка
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщения об обеспокоенности Лондона из-за возможной встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
Эксперт прокомментировал сообщения об обеспокоенности Лондона из-за возможной встречи Путина и Трампа
  • Reuters

Как отметил Васильев, президент Соединённых Штатов в очередной раз демонстрирует умение делать резкие манёвры во внешней политике.

«Это косвенный признак того, что Трамп готов к достаточно резкому развороту во внешней политике в своём фирменном стиле. Может быть, Украина может стать той разменной монетой, которая резко позволит изменить всю тональность российско-американских отношений», — заявил эксперт.

По его словам, британская сторона лучше всех остальных понимает американскую политику и эту тональность.

Васильев предположил, что в Лондоне действительно опасаются готовности Трампа к резким шагам ради улучшения дипломатических отношений с Москвой.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН сказал, что России выгоднее провести встречу с американским президентом по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.

Как пояснил эксперт, в настоящее время отношения между США и ЕС довольно неоднозначные.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня для обсуждения встречи Трампа и Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить