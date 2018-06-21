Советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Москве возможный саммит Россия — США
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«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — говорится в сообщении представителя СНБ в Twitter.
On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin.— Garrett Marquis (@GMarquis45) June 21, 2018
Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа.
Также американский лидер вновь заявил о желании наладить отношения с Россией.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.