Советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Москве возможный саммит Россия — США

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня для обсуждения встречи лидеров Соединённых Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис.
Советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Москве возможный саммит Россия — США
  • © Reuters

«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — говорится в сообщении представителя СНБ в Twitter.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа.

Также американский лидер вновь заявил о желании наладить отношения с Россией.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.

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