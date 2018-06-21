Советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Москве возможный саммит Россия — США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня для обсуждения встречи лидеров Соединённых Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис.

«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — говорится в сообщении представителя СНБ в Twitter.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) June 21, 2018

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа.

Также американский лидер вновь заявил о желании наладить отношения с Россией.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.