В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения The Times относительно возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счёт ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал он.

Он также прокомментировал информацию о том, что Лондон обеспокоен возможной встречей президентов в июле.

«При всём уважении, вряд ли она (газета The Times. — RT) может представлять британский народ», — отметил Песков.

Ранее, как писала The Times со ссылкой на источники, в Соединённых Штатах рассчитывают на проведение переговоров глав государств в июле.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин также оценил сообщения об обеспокоенности британской стороны из-за возможной встречи Путина и Трампа.

Подробнее — в материале RT.