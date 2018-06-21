В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа
- РИА Новости
«Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счёт ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал он.
Он также прокомментировал информацию о том, что Лондон обеспокоен возможной встречей президентов в июле.
«При всём уважении, вряд ли она (газета The Times. — RT) может представлять британский народ», — отметил Песков.
Ранее, как писала The Times со ссылкой на источники, в Соединённых Штатах рассчитывают на проведение переговоров глав государств в июле.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин также оценил сообщения об обеспокоенности британской стороны из-за возможной встречи Путина и Трампа.
Подробнее — в материале RT.
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