Эксперт оценил сообщения об обеспокоенности Лондона возможной встречей Путина и Трампа

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал RT сообщения СМИ об обеспокоенности Британии возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Эксперт оценил сообщения об обеспокоенности Лондона возможной встречей Путина и Трампа
  • РИА Новости

«НАТО является цементирующим материалом евроатлантического сообщества как субстанция, связывающая расколотый Запад в монолит. Великобритания не заинтересована в нормализации отношений между Россией и Западом. Мы знаем, как она пыталась на основе фейковых новостей со Скрипалями, на основе антироссийской политики консолидировать Запад, а он сейчас утрачивает свои позиции. Есть раскол не только между Европой и Америкой, но и в самой Европе», — отметил Блохин.

По словам эксперта, британская сторона может ожидать непредсказуемого и эксцентричного поведения Трампа на этой встрече.

«Вдруг он испортит козыри Великобритании и в очередной раз ударит по трансатлантическому единству и ещё в большей степени разобщит его. Конечно, этого опасается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, поскольку страна является отколотым куском из-за брексита, от Европы они отгородились, нет выхода — только усиление союза с США», — заключил Блохин.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве писала, что в Британии встревожены возможностью встречи в июле Путина и Трампа.

По данным источника издания, если встреча состоится до саммита НАТО, она может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям альянса.

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