Эксперт прокомментировал слова Трампа о готовности улучшить отношения с Россией

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности улучшить отношения с Россией.

«Санкции вводил не Трамп, а конгресс. Президент эти законы подписал, но это не была его инициатива. Что касается высказывания об улучшении отношений с Россией, он это делал ещё в период избирательной кампании», — заявил эксперт.

Как отметил Рогулёв, в этом плане американский лидер последователен и не отступает от своих предыдущих заявлений.

По словам эксперта, с помощью диалога с Москвой Трамп надеется повысить свой рейтинг и укрепить позиции Республиканской партии в преддверии осенних выборов в конгресс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения The Times относительно возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Newinform оценил сообщения о высказываниях Трампа про Крым.