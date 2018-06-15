Эксперт прокомментировал сообщения о высказываниях Трампа про Крым

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Newinform прокомментировал сообщения о высказываниях президента США Дональда Трампа про Крым.

«Очевидно, что таких вот пустых оговорок у него при всей его эксцентричности не бывает», — заявил эксперт.

По его словам, на саммите G7 американскому лидеру нужно было задеть представителей Евросоюза, с которыми у него торговое противостояние. Для этого он подверг критике Брюссель по Крыму, но сделал это в форме, не обязывающей США с юридической точки зрения.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о словах Трампа про полуостров.