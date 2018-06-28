В Хельсинки прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

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Анна Лушникова
Адъюнкт-профессор Университета Хельсинки Йохан Бекман в интервью RT прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Финляндии.
В Хельсинки прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
  • © Reuters

«До 80% финнов против вступления страны в НАТО и хотят подчеркнуть её нейтралитет. Встреча Путина и Трампа как раз это и делает, символизируя возрождение духа Хельсинкских соглашений 1975 года. Большинство экспертов полагают, что данный саммит продемонстрирует бесполезность и скорый коллапс НАТО. Пронатовские круги паникуют, а в антироссийски настроенной западной прессе царит неразбериха, поскольку их кампания против Трампа и Путина оказалась бесполезной и потерпела фиаско», — заявил он.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки.

Лидеры обсудят отношения между двумя странами и вопросы национальной безопасности.

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