В Италии прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

Председатель регионального парламента Венето Роберто Чамбетти в беседе с RT оценил важность предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Я верю и надеюсь, что прорыв в ситуации с санкциями в отношении России наступит после встречи двух президентов: Владимира Путина и Дональда Трампа. Я до сих пор считаю большой ошибкой желание возвести стену между западными странами и Россией», — сказал Чамбетти.

По его словам, санкции как экономическое и политическое орудие бесполезны.

«Опыт последних лет показал, что санкции как экономическое и политическое орудие бесполезны и, как справедливо заметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, их нельзя продлевать автоматически и без рассуждений. Нам необходимо начать диалог, необходимо оставить место для дипломатии, а не для стен и барьеров», — заключил он.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки.