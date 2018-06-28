Президент Финляндии рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

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Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки могут обсудить ситуацию на Украине и в Сирии.
Президент Финляндии рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
  • ©LEHTIKUVA
  • Reuters

«К тем темам, что уже были заявлены, думаю, что темой обсуждения станет ситуация на Украине и в Сирии», — цитирует Ниинистё РИА Новости.

Президент Финляндии также сообщил, что Путин и Трамп пробудут в его стране только один день.

По его словам, финская сторона предложит места встречи лидеров.

«У нас есть несколько вариантов, мы их предложим. И уже министры иностранных дел России и США определят», — сказал Ниинистё.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июляЛидеры обсудят отношения между двумя странами и вопросы национальной безопасности.

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