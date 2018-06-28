Президент Финляндии заявил о намерении провести переговоры с Путиным и Трампом

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что планирует обсудить с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике.

Об этом информирует канцелярия лидера Финляндии.

«В ходе бесед с президентами я намерен поднять вопросы о напряжённой ситуации в Балтийском море, а также о наших задачах в Арктике, в частности об общих усилиях по борьбе с выбросами чёрного углерода», — приводятся слова Ниинистё.

Он заявил, что повестка дня встречи Трампа и Путина будет определена в течение следующих двух недель. По словам Ниинистё, президенты «обязательно обсудят общие международные вопросы».

Также президент выразил надежду, что в ходе встречи будут подняты вопросы разоружения и контроля над вооружениями.

«Даже небольшие шаги по снижению напряжённости были бы в интересах каждого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля.