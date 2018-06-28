Небензя прокомментировал решение о расширении мандата ОЗХО
- Reuters
«Реакция России на это решение негативная, мы были против этой идеи изначально. Мы считаем, что плохая идея — возлагать на технический секретариат ОЗХО функции определения вины, ответственности. Данная организация не создана для этого, в Конвенции о запрещении химического оружия нет соответствующих положений, и, что ещё важнее, это лишает соответствующих функций орган, который должен определять виновных и ответственных, а именно — Совет Безопасности ООН», — пояснил Небензя.
Он подчеркнул, что это «вредный процесс», который не поможет прийти к консенсусу.
«Он наверняка, как мы предупреждали, отразится на политических дискуссиях по Сирии», — добавил Небензя.
Ранее в МИД России назвали нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.
Накануне ОЗХО приняла предложение о расширении своих полномочий, выдвинутое Великобританией.