Небензя прокомментировал решение о расширении мандата ОЗХО

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе брифинга прокомментировал решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Реакция России на это решение негативная, мы были против этой идеи изначально. Мы считаем, что плохая идея — возлагать на технический секретариат ОЗХО функции определения вины, ответственности. Данная организация не создана для этого, в Конвенции о запрещении химического оружия нет соответствующих положений, и, что ещё важнее, это лишает соответствующих функций орган, который должен определять виновных и ответственных, а именно — Совет Безопасности ООН», — пояснил Небензя.

Он подчеркнул, что это «вредный процесс», который не поможет прийти к консенсусу.

«Он наверняка, как мы предупреждали, отразится на политических дискуссиях по Сирии», — добавил Небензя.

Ранее в МИД России назвали нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.

Накануне ОЗХО приняла предложение о расширении своих полномочий, выдвинутое Великобританией.