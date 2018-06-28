В МИД России назвали нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО
- Reuters
«Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Как заявила официальный представитель ведомства, при голосовании по расширению мандата имел место прямой подкуп ряда делегаций.
Накануне ОЗХО приняла предложение о расширении своих полномочий, выдвинутое Великобританией.
По словам постпреда России при организации Александра Шульгина, Лондон и его союзники оказывали давление на другие делегации во время заседания.
RT ведёт прямую трансляцию.