В МИД России назвали нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве считают нелегитимным решение расширить мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Как заявила официальный представитель ведомства, при голосовании по расширению мандата имел место прямой подкуп ряда делегаций.

Накануне ОЗХО приняла предложение о расширении своих полномочий, выдвинутое Великобританией.

По словам постпреда России при организации Александра Шульгина, Лондон и его союзники оказывали давление на другие делегации во время заседания.

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