«Западные партнёры играли не по правилам»: делегация РФ подвела итоги спецсессии ОЗХО в Гааге

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин и глава российской делегации Георгий Каламанов выступили на пресс-конференции по итогам второго дня специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит с 26 по 28 июня. Ранее участники спецсессии одобрили расширение мандата организации. RT вёл прямую трансляцию.