ЕС готов поддержать ОЗХО в реализации проекта по расширению полномочий организации

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Европейский союз поддерживает секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в реализации решения по расширению мандата организации.
ЕС готов поддержать ОЗХО в реализации проекта по расширению полномочий организации
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«Европейский союз готов поддержать Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия и сотрудничать со всеми государствами-участниками Конвенции по химическому оружию в целях осуществления настоящего решения», — говорится в сообщении службы Европейского союза по внешним связям.

Ранее в МИД России назвали нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.

Накануне ОЗХО приняла предложение о расширении своих полномочий, выдвинутое Великобританией.

По словам постпреда России при организации Александра Шульгина, Лондон и его союзники оказывали давление на другие делегации во время заседания.

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