Глава МИД Ирана заявил, что американцы устали от «коррупции и несправедливости» своих лидеров

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление на своей странице в Twitter, в котором говорится, что американцы устали от «коррупции, несправедливости и некомпетентности» своих лидеров.
Глава МИД Ирана заявил, что американцы устали от «коррупции и несправедливости» своих лидеров
  • © Reuters

«Те, кто живёт в стеклянном доме, не должны бросаться камнями», — написал он в сообщении, прикрепив к нему текст своего заявления.

«Люди в США устали от коррупции, несправедливости и некомпетентности, исходящих от их лидеров. Мир слышит их голос», — указывается в документе.

Вместе с этим Зариф раскритиковал социальную политику США, отметив, что 40 млн американцев живут ниже черты бедности «в самом богатом государстве мира», и осудил действия властей страны по разделению семей нелегальных мигрантов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

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