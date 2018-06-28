Глава МИД Ирана заявил, что американцы устали от «коррупции и несправедливости» своих лидеров

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление на своей странице в Twitter, в котором говорится, что американцы устали от «коррупции, несправедливости и некомпетентности» своих лидеров.

«Те, кто живёт в стеклянном доме, не должны бросаться камнями», — написал он в сообщении, прикрепив к нему текст своего заявления.

Those who live in glass houses shouldn't throw stones.



S̶̷e̶̷c̶̷r̶̷e̶̷t̶̷a̶̷r̶̷y̶̷ ̶̷P̶̷o̶̷m̶̷p̶̷e̶̷o̶̷'̶̷s̶̷ MY statement on I̶̷r̶̷a̶̷n̶̷ the #US : pic.twitter.com/T2UgoST8RZ — Javad Zarif (@JZarif) 28 июня 2018 г.

«Люди в США устали от коррупции, несправедливости и некомпетентности, исходящих от их лидеров. Мир слышит их голос», — указывается в документе.

Вместе с этим Зариф раскритиковал социальную политику США, отметив, что 40 млн американцев живут ниже черты бедности «в самом богатом государстве мира», и осудил действия властей страны по разделению семей нелегальных мигрантов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.