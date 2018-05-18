Эксперт оценил отсутствие у Франции планов по созданию союза с Ираном против США
Как считает эксперт, президент Франции Эммануэль Макрон старается сохранить диалог с американским коллегой Дональдом Трампом после своего государственного визита в США.
«Но результат этого визита оказался не тем, который ожидался: Трамп вышел всё-таки из иранской сделки. Но дело не только в этом. Макрон делает ставку на то, чтобы быть полномочным представителем интересов Евросоюза в Вашингтоне и наоборот, главным адресом, к которому американцы могли бы обратиться в Европе», — пояснил Рубинский.
По его словам, это серьёзная ставка, которая требует очень большого мастерства манёвров, и убедительных результатов пока не видно.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.