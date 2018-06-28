СМИ: Помпео отправится в КНДР на следующей неделе

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Северную Корею на следующей неделе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что целью поездки является продвижение усилий администрации Трампа по обеспечению денуклеаризации страны.

По данным одного из собеседников издания, Помпео отменил встречу, чтобы вылететь в Пхеньян.

«Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей», — сказал он.

По данным источников, официально о визите будет объявлено позднее.

Ранее Помпео заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил руководство Соединённых Штатов в том, что Пекин будет содействовать свёртыванию ядерных программ Пхеньяна.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.