Помпео: Си Цзиньпин заявил о намерении Китая содействовать денуклеаризации КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин заверил руководство Соединённых Штатов в том, что Пекин будет содействовать свёртыванию ядерных программ Пхеньяна.

Как сообщает CNN, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате.

По словам Помпео, Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена работать
с США «бок о бок», чтобы обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи.

Ранее Помпео заявил, что США снизили ядерную угрозу со стороны КНДР.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

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