Помпео: Си Цзиньпин заявил о намерении Китая содействовать денуклеаризации КНДР
Как сообщает CNN, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате.
По словам Помпео, Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена работать
с США «бок о бок», чтобы обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи.
Ранее Помпео заявил, что США снизили ядерную угрозу со стороны КНДР.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.