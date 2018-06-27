Помпео заявил, что США снизили ядерную угрозу со стороны КНДР
«Мы снизили угрозу со стороны КНДР, мы снизили напряжение», — цитирует Помпео РИА Новости.
Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне ценят изменения антиамериканской риторики Пхеньяна, произошедшие в годовщину начала Корейской войны.
Также он сообщал, что не будет устанавливать сроки для ядерного разоружения КНДР.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.