Помпео заявил, что США снизили ядерную угрозу со стороны КНДР

Соединённые Штаты снизили ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы снизили угрозу со стороны КНДР, мы снизили напряжение», — цитирует Помпео РИА Новости.

Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне ценят изменения антиамериканской риторики Пхеньяна, произошедшие в годовщину начала Корейской войны.

Также он сообщал, что не будет устанавливать сроки для ядерного разоружения КНДР.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.