Помпео заявил, что не будет устанавливать сроки для денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN заявил, что он не намерен устанавливать временные ограничения для денуклеризации КНДР.

«Я не собираюсь устанавливать для них временные ограничения, будь то два месяца, шесть месяцев, мы стремимся к быстрому продвижению, чтобы увидеть, можем ли мы достичь того, что намеревались сделать оба лидера (Дональд Трамп и Ким Чен Ын. — RT)», — сказал он.

При этом Помпео заявил, что «постоянно оценивает», достаточно ли Пхеньян предпринимает усилий для продолжения переговоров.

«Мы надеемся, что у нас будет непрерывный прогресс», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США намерены передать КНДР график выполнения достигнутых в Сингапуре договорённостей.