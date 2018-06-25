СМИ: США передадут КНДР график по выполнению достигнутых в Сингапуре договорённостей
Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, США «скоро узнают», будет ли Пхеньян «действовать добросовестно или нет».
«Будут конкретные запросы и будет определенный график, когда мы представим северокорейцам нашу концепцию того, как выглядит реализация договорённостей саммита», — заявил он.
Отмечается, что об этом он сказал небольшой группе журналистов перед поездкой в Азию министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Ранее Трамп продлил санкции в отношении КНДР.