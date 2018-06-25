СМИ: США передадут КНДР график по выполнению достигнутых в Сингапуре договорённостей

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США намерены передать Северной Корее график по реализации договорённостей, которые были достигнуты по итогам саммита в Сингапуре, где прошла встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, США «скоро узнают», будет ли Пхеньян «действовать добросовестно или нет». 

«Будут конкретные запросы и будет определенный график, когда мы представим северокорейцам нашу концепцию того, как выглядит реализация договорённостей саммита», — заявил он.

Отмечается, что об этом он сказал небольшой группе журналистов перед поездкой в Азию министра обороны США Джеймса Мэттиса. 

Ранее Трамп продлил санкции в отношении КНДР.

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