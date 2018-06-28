Посольство России прокомментировало сообщения о «страхе Британии» перед встречей Трампа и Путина

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Посольство России в Великобритании прокомментировало материал британской газеты The Times о «нарастающем страхе Лондона перед перспективой мирного соглашения между Россией и США».
Посольство России прокомментировало сообщения о «страхе Британии» перед встречей Трампа и Путина
  • ©Mikhail Klimentyev
  • globallookpress.com

«Если перспектива мирного соглашения между крупнейшими мировыми ядерными державами кого-то пугает, то дипломатия не является их сильной стороной», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Как пишет британское издание, американский президент Дональд Трамп может значительно ослабить НАТО, пообещав президенту России Владимиру Путину изменить свои позиции в альянсе, ослабив таким образом положение НАТО перед «российской агрессией».

Ранее газета The Times сообщала, что в Великобритании опасаются, что договорённости, которые могут быть достигнуты на встрече Путина и Трампа, подорвут позиции НАТО.

Эксперт Сергей Кислицын заявил НСН, что России выгоднее провести встречу с президентом США по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.

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