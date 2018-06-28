МИД России считает средневековой риторику Британии в деле Скрипалей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что дело об отравлении в Солсбери «в лучших традициях британских детективов» покрыто мраком и туманом.

«Всё происходящее вокруг него (дела Скрипалей. — RT) настолько нелепо, что даже среди британских союзников наблюдается нарастание скепсиса и сомнений в правдивости и объективности антироссийских инсинуаций», — сказала она.

По словам дипломата, партнёры Британии, в том числе по «Группе семи», не удосужились «разобраться в обстоятельствах случившегося и поверили на слово Лондону».

«До сих пор не получили каких-либо доказательств на этот счёт, кроме тех самых слов, которые мы все слышали, относительно «хайли лайкли», «нет другого правдоподобного объяснения, кроме ответственности России» и так далее», — указала Захарова.

Она также сравнила риторику британской стороны в «деле Скрипалей» со средневековой риторикой.

«Когда я читала и изучала историю Средневековья, когда людей, женщин, учёных, врачей тащили на костёр и окружающие спрашивали: «А за что?»... Вот объяснение было такое же… Риторика же просто средневековая. Только Средневековье бывает примером развития культуры, примером строительства, архитектуры, а бывает, когда мы используем понятие «средневековье» в качестве вот такого примера тотальной дремучести и безграмотности, а самое главное — оголтелой борьбы не просто с инакомыслием, а именно с тем, что вы не можете объяснить», — заключила она.

Ранее в российском посольстве сообщили, что Британия проявляет нулевой интерес к сотрудничеству в совместном расследовании дела Скрипаля.

10 июня президент России Владимир Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела об отравлении в Солсбери.