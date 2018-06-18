В посольстве России заявили об отсутствии сотрудничества с Британией по делу Скрипаля
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«Британская сторона продолжает сохранять молчание и не представила ответов ни Генеральной прокуратуре, ни посольству о статусе официальных просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам, возбуждённым в России после убийства и покушения на убийство российских граждан на британской земле», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Там добавили, что Великобритания «проявляет нулевой интерес к сотрудничеству в расследовании этих громких дел».
«Эти действия подрывают правоохранительные и другие правовые процедуры, направленные на установление правды и справедливости», — заявили дипломаты.
Ранее в полиции Лондона заявили, что следователи будут предоставлять посольству России информацию по делу о смерти в Великобритании Николая Глушкова, «когда это будет уместно».
16 марта СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена Глушкова в Лондоне, а 29 марта направил Лондону запрос о помощи по делу о покушении на Юлию Скрипаль.