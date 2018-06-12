В полиции заявили, что будут информировать посольство по делу Глушкова, «когда это будет уместно»

В полиции Лондона заявили, что следователи будут предоставлять посольству России информацию по делу о смерти в Великобритании Николая Глушкова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, сведения будут предоставляться «соответствующим образом и когда это уместно».

«Сотрудники уведомили российское посольство, когда было открыто расследование убийства. Оно продолжается, и следователи будут предоставлять посольству России новую информацию cоответствующим образом и когда это уместно», — сказали в ведомстве.

О кончине Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года.