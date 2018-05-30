В посольстве России заявили, что дело Перепеличного контролируют британские спецслужбы

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В посольстве России в Лондоне заявили, что спецслужбы Великобритании контролируют расследование дела о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.
В посольстве России заявили, что дело Перепеличного контролируют британские спецслужбы
  • © Justin TALLIS
  • AFP

Отмечается, что посольство внимательно следит за перипетиями коронерского дознания по установлению причин смерти Перепеличного, которое тянется с 2012 года.

«На этот раз затягивание процесса обусловлено ожиданием судьёй выхода доклада МВД Великобритании о «14 смертях выходцев из России, включая Перепеличного, на территории Великобритании, к которым, предположительно, причастно российское государство», — заявили в посольстве. 

Ещё одной причиной этого в посольстве назвали ведущиеся между Лондоном и Вашингтоном консультации по вопросам разглашения информации, относящейся к коронерскому расследованию, и рассмотрение любых связанных с этим заявлений правительства Британии в суде о засекречивании дополнительной части материалов в интересах страны. 

В сообщении говорится, что рассчитывать на объективное расследование смерти Перепеличного не приходится. 

«Возникает резонный вопрос о зависимости хода дознания от политического заказа на подготовку МВД Великобритании доклада антироссийской направленности и консультаций с американскими спецслужбами, что явно выходит из сферы контроля суда. Очевиден спрос на несбалансированный характер судебного разбирательства и контроль британских спецслужб над ходом расследования», — сказали в посольстве.

Тело Перепеличного было обнаружено в британском графстве Суррей в 2012 году. Следов насильственной смерти на нём не обнаружили.

13 марта 2018 года стало известно о кончине в Великобритании Николая Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского.

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