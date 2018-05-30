В посольстве России заявили, что дело Перепеличного контролируют британские спецслужбы

В посольстве России в Лондоне заявили, что спецслужбы Великобритании контролируют расследование дела о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

Отмечается, что посольство внимательно следит за перипетиями коронерского дознания по установлению причин смерти Перепеличного, которое тянется с 2012 года.

«На этот раз затягивание процесса обусловлено ожиданием судьёй выхода доклада МВД Великобритании о «14 смертях выходцев из России, включая Перепеличного, на территории Великобритании, к которым, предположительно, причастно российское государство», — заявили в посольстве.

Ещё одной причиной этого в посольстве назвали ведущиеся между Лондоном и Вашингтоном консультации по вопросам разглашения информации, относящейся к коронерскому расследованию, и рассмотрение любых связанных с этим заявлений правительства Британии в суде о засекречивании дополнительной части материалов в интересах страны.

В сообщении говорится, что рассчитывать на объективное расследование смерти Перепеличного не приходится.

«Возникает резонный вопрос о зависимости хода дознания от политического заказа на подготовку МВД Великобритании доклада антироссийской направленности и консультаций с американскими спецслужбами, что явно выходит из сферы контроля суда. Очевиден спрос на несбалансированный характер судебного разбирательства и контроль британских спецслужб над ходом расследования», — сказали в посольстве.

Тело Перепеличного было обнаружено в британском графстве Суррей в 2012 году. Следов насильственной смерти на нём не обнаружили.

13 марта 2018 года стало известно о кончине в Великобритании Николая Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского.