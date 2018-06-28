Макрон заявил, что ЕС не будет подчиняться чьим-либо указам в области торговли
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«Есть твёрдое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — цитирует его ТАСС.
1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Евросоюз принял ответные меры на эти действия.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа.