Макрон заявил, что ЕС не будет подчиняться чьим-либо указам в области торговли

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи в Брюсселе заявил, что Европейский союз (ЕС) не намерен подчиняться чьим-либо указам в области торговли.

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Reuters

«Есть твёрдое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — цитирует его ТАСС. 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз принял ответные меры на эти действия. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа.