Макрон заявил, что ЕС не будет подчиняться чьим-либо указам в области торговли

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Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи в Брюсселе заявил, что Европейский союз (ЕС) не намерен подчиняться чьим-либо указам в области торговли.
Макрон заявил, что ЕС не будет подчиняться чьим-либо указам в области торговли
  • ©ERIC VIDAL
  • Reuters

«Есть твёрдое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — цитирует его ТАСС.

1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Евросоюз принял ответные меры на эти действия.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа.

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